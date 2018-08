Fai alla Pubblica Assistenza Litorale Pisano la domanda per il Servizio Civile Nazionale 2018 !

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dalla data odierna è possibile presentare presso la Sede della Pubblica Assistenza Litorale Pisano la documentazione per la selezione del bando per il Servizio Civile Nazionale anno 2018/2019. La documentazione per presentare la domanda si può ritirare presso la Sede di Marina di Pisa e presso la Sede di Eliopoli (Calambrone) oppure puoi scaricarla in maniera autonoma sul sito: www.palitoralepisano.it



Come inviare le domande stampate in maniera autonoma? Le domande scaricate dal sito dovranno essere compilate in ogni parte richiesta e inviate tramite Posta Raccomandata, PEC o consegnate di persona ai seguenti indirizzi

- Sede di Marina Di Pisa: Via della Repubblica Pisana 68

- Sede di Eliopoli: Viale del Tirreno 368



Si rende noto che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 28/09/2018