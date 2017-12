San Miniato Basso: nel presepe vivente la Sacra Famiglia viene dal Senegal

E' stata una famiglia senegalese la protagonista del presepe vivente andato in scena nel pomeriggio di Santo Stefano a San Miniato Basso. Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù sono infatti stati rappresentati da padre e madre di colore e dalla loro piccola Diarra, di appena quattro mesi. Il presepe ha richiamato nella piazza della chiesa molti visitatori che hanno assistito alla imponente rappresentazione con 250 figuranti e animali per un tuffo nel passato e per rivivere i momenti della tradizione della nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.