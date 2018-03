Farmacie Comunali dona un defibrillatore alla palestra di Mattaccini e Santa Maria

Nei giorni scorsi si è tenuto un evento importante per la Parte di Tramontana del Gioco del Ponte. L’assessore Andrea Serfogli ha infatti consegnato alla palestra che ospita le squadre dei Mattaccini e del Santa Maria un defibrillatore, donato dalla Società delle Farmacie Comunali, grazie al Presidente Fabio Armani e alla dottoressa Fabiola Battaglia.

Si tratta di un evento che prosegue nel percorso di sviluppo e promozione delle strutture nelle quali gravitano i combattenti che si preparano alla sfida dell’ultimo sabato di giugno. Alla presenza del Comando di Tramontana, nonché dei Magistrati e dei Capitani di Mattaccini, Santa Maria e Satiri (che si allenano in una palestra contigua a quella dei Mattaccini e del Santa Maria) l’assessore, nel consegnare il dispositivo, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel continuo potenziamento di tutto l’apparato delle Magistrature del Gioco, assicurando di proseguire nelle prossime settimane il percorso intrapreso. Il Comando di Tramontana e le squadre coinvolte hanno ringraziato l’assessore Andrea Serfogli, il dottor Fabio Armani Presidente delle Farmacie Comunali e la dottoressa Fabiola Battaglia per questo gesto significativo per la salute e la sicurezza di tutti i combattenti.