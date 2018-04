Farmacie Comunali: consegnati 60 buoni palestra e 6 apparecchi acustici

Prosegue l'impegno di Farmacie Comunali in ambito sociale e di prevenzione della salute. Si sono infatti concluse le due campagne partite a fine 2017 dal titolo 'In palestra con Farmacie Comunali' e 'Riaccendi il tuo udito con Farmacie Comunali' pensate per promuovere lo sport e per aiutare chi ha problemi di udito. La campagna 'In palestra con Farmacie Comunali' ha previsto l’assegnazione di 60 buoni (10 per ciascuna delle 6 farmacie) del valore di 150 euro l'uno, quale contributo per l’abbonamento trimestrale ad una palestra del territorio, per un valore totale di 9mila euro. L’iniziativa è a favore di tutti i clienti detentori di Farmacard, che hanno fatto acquisti nell’ambito degli integratori per lo sport.

L’altra iniziativa, sviluppata in sinergia con Named, Banca di Pisa e Fornacette e Audibel, è la campagna 'Riaccendi il tuo udito con Farmacie Comunali' che ha previsto l’assegnazione di 6 apparecchi acustici del valore di 2.320 euro ciascuno (per un valore totale di quasi 14mila euro), a favore dei clienti aventi problemi di udito, detentori di Farmacard, che hanno effettuato acquisti nell’ambito di prodotti sanitari, occhiali da vista ed immunostimolanti.

"Ringrazio l’Amministratore Fabio Armani - ha dichiarato l’assessore Andrea Serfogli - per l’investimento in azioni di responsabilità sociale che Farmacie Comunali, grazie al consolidamento degli utili del Bilancio, porta avanti con impegno da alcuni anni, confermando ancora una volta l’importante valenza di Farmacie come azienda pubblica che investe nella prevenzione della salute, nel sociale e che rappresenta un punto di riferimento per il territorio".

"Le Farmacie Comunali - ha dichiarato l’amministratore unico Fabio Armani - grazie ai risultati conseguiti, rappresentano un’istituzione importante a livello territoriale per i servizi che riescono a mantenere nei confronti dei cittadini. Alle nostre iniziative sociali avviate da tempo come 'A Scuola con Farmacie Comunali' e 'Al nido con Farmacie Comunali' si sono affiancate dal 2017 le nuove campagne che oggi portiamo a conclusione. Mantenendo l’impegno a far sì che tali nuove iniziative proseguano negli anni prossimi e diventino una costante della nostra azienda. Ringrazio la Banca di Pisa e Fornacette e Auditel per il loro fondamentale contributo all’iniziativa che permette di consegnare i 6 apparecchi acustici a persone che con difficoltà, visti i costi degli apparecchi di nuova generazione, avrebbero potuto risolvere importanti patologie di tipo acustico".

Le palestre che hanno aderito all’iniziativa sono: Body Center, Bodylab, Centro Danza Etoile, Dinamik Club, My time, New Point, Ready, Studio Danza, Zone, Zone City, Four Fitness.