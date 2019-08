Farmacie Comunali diventa fornitore ufficiale del Pisa in serie B

Farmacie comunali Pisa spa diventa fornitore ufficiale del Pisa in serie B. Nei giorni scorsi è stata siglata la convenzione che prevede la collaborazione tra le due società per la diffusione di un 'progetto salute' legato al tema dello sport sano e del consumo corretto di farmaci e integratori a uso sportivo. Il Pisa calcio, infatti, sarà a disposizione di Farmacie Comunali con il suo staff medico e tecnico per ideare e realizzare vere e proprie 'giornate salute per lo sport', alle quali prenderanno parte giocatori e medici dell’ A.C. Pisa 1909.

"Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto - dice il presidente di Farmacie Comunali Pisa Spa, Andrea Porcaro D’Ambrosio - che assicurerà visibilità ai nostri servizi a una platea molto ampia cui teniamo molto, quella del pubblico che segue le partite del Pisa. Insieme potremo anche sensibilizzare sui temi del rapporto tra sport e salute con iniziative che avranno lo scopo comune di educare in particolare i ragazzi e le famiglie sull’importanza della pratica dello sport e di una corretta alimentazione e stile di vita".

L’accordo di collaborazione, siglato nei giorni scorsi, avrà termine nell’ottobre 2020 e prevede la messa a disposizione di Farmacie Comunali, a titolo di contributo, di un quantitativo di farmaci ed integratori pari a 15mila euro per l’intera stagione sportiva, superata tale soglia, Farmacie applicherà sconti alla società sportiva per ogni acquisto su integratori e prodotti sanitari e di ortopedia e parafarmaci.

Farmacie comunali di Pisa diventa così fornitore ufficiale della squadra e sarà presente allo stadio comunale con passaggi pubblicitari e uno spazio all’interno del punto 'Ospitalità' nel quale sarà allestito un corner di prodotti specifici per l’attività dello sportivo e per la salute ed il benessere della persona, così come potrà utilizzare la foto ufficiale della prima squadra per tutte le attività promozionali.