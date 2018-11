Licenziamenti alla Farmigea: "Nuovi investimenti sullo stabilimento pisano"

Lo stabilimento Farmigea spa di Pisa continuerà a produrre e sarà potenziato grazie a nuovi investimenti che ne rilanceranno le prospettive industriali. E' quanto emerso dall'incontro avuto oggi, martedì 27 novembre, a Livorno da Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del presidente della Regione Enrico Rossi, con i vertici dell'azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia. Una società che conta 150 addetti nello stabilimento pisano (Farmigea spa) e circa 61 dipendenti, in tutta Italia, della sezione commerciale (Farmigea srl).

"La riunione - spiega in una nota la Regione - fa seguito all'incontro con le organizzazioni sindacali in cui erano state manifestate preoccupazioni per le ripercussioni, anche sul sito produttivo di Pisa, della decisione di chiudere l'azienda dedita al commerciale, a partire dal primo gennaio 2019. L'azienda ha spiegato a Simoncini le motivazioni di questa scelta, ovvero la necessità di un riassetto complessivo dell'industria sul piano nazionale, che richiede di ampliare l'offerta commerciale non solo a singoli settori produttivi come l'oftalmico".

I vertici aziendali hanno quindi rassicurato la Regione sul fatto che lo stabilimento di Pisa, gestito da Farmigea spa, non subirà alcuna conseguenza. "L'azienda ha infatti ribadito con forza che fatturato e clienti sono in cresciuta - si legge ancora - e che sul sito pisano si concentreranno a breve nuovi investimenti per circa 5 milioni di euro". Il prossimo 7 dicembre azienda e sindacati si confronteranno nuovamente per fare il punto sul piano industriale di Farmigea Spa.