Mobilità ciclabile a Pisa e San Giuliano: le proposte di Fiab per una "rete di emergenza"

Due proposte, ognuna articolata in 8 punti, per creare una "rete di mobilità d'emergenza che permetta ai cittadini di spostarsi in bici in sicurezza". Sono quelle inviate al Comune di Pisa e a quello di San Giuliano Terme da Fiab Pisa. Proposte che, di fronte "all'auspicato ritorno a regime con la riapertura delle attività, delle scuole e dell'università, e la ridotta capacità del trasporto pubblico (penalizzato dalla necessità di mantenere il distanziamento)" hanno l'obiettivo di evitare "l'ingolfamento del sistema della mobilità", attraverso una serie di interventi "attuabili in breve tempo".

La proposta per Pisa

"A Pisa - scrive Fiab - la bici potrebbe essere utilizzata anche per effettuare gran parte degli spostamenti quotidiani, con grande vantaggio di tutti, compresi coloro che continueranno a spostarsi in auto. Per ottenere risultati apprezzabili bisogna però invertire la rotta, abbandonando l'attuale politica trasportistica incentrata sull'auto, e decidere una diversa distribuzione degli spazi. Bisogna quindi incentivare la sosta delle auto fuori dall'area urbana, in modo da recuperare spazi preziosi. E un analogo discorso vale per il turismo: per esempio la pedonalizzazione del lungomare di Marina permetterebbe agli esercizi di allargarsi all'esterno e ai turisti di passeggiare mantenendo le distanze. In questa nuova fase la mobilità ciclistica è una risorsa preziosa: se la nostra città saprà sfruttarla riuscirà a partire con una marcia in più".

Ecco quindi nel dettaglio le idee di Fiab per la città della Torre

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eliminazione delle interruzioni del percorso mura "come già chiesto con la nostra petizione" Riapertura del collegamento diretto tra Lungarno Giacomo Leopardi e via Ippica, ripristinando il semaforo ciclopedonale a chiamata preesistente. Contemporanea riapertura del sottopasso ferroviario ciclopedonale che consente alla ciclopista in uscita dalla Cittadella di collegarsi direttamente con Lungarno Leopardi Istituzione di una pista ciclabile protetta sulla corsia posta più ad est del Ponte Solferino che rappresenterebbe "un importante collegamento ciclabile tra Nord e Sud della città" Senso unico eccetto bici in tutta la ZTL Ampliamento delle zone 30, con contemporanea riduzione della sede stradale Senso unico sulla direttrice via Bianchi-via Giovanni Pisano ed in senso contrario sulla parallela direttrice via XXIV Maggio-via Piave; consentirebbe l'utilizzo della corsia liberata dal traffico motorizzato, su entrambe le direttrici, come ampia pista ciclabile d'emergenza Pista ciclabile d'emergenza in segnaletica, a doppio senso, in via Crispi, via Fiorentina e via Bonanno Messa in sicurezza, per incentivarne l'uso, della pista ciclabile di via Contessa Matilde-via del Brennero

La proposta per San Giuliano Terme