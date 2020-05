Fase 2 a Vecchiano: prescrizioni comunali e sostegni per le associazioni sportive

L’Amministrazione Comunale di Vecchiano fa il punto sulle prescrizioni per il territorio comunale in vigore fino a tutto il prossimo 18 maggio, e mette sul piatto una serie di richiesta inviate alla Regione Toscana e al Governo per il sostegno alle associazioni sportive locali.

Restrizioni

Con apposita ordinanza comunale, il Sindaco Massimiliano Angori ha disposto alcune restrizioni.

Divieto di circolazione verso il litorale, ad eccezione della circolazione pedonale e ciclabile, che viene consentita, riguardante le seguenti strade: Via del Mare, dalla rotatoria di via dei Pini fino a Marina di Vecchiano; Via di Pratavecchie e via XXV Aprile; Via del Balipedio da Torre del Lago; Viabilità carrabile, e pedonale dell’area della Bufalina.

Al divieto fanno eccezione: i residenti, nonché i domiciliati nell’area interclusa e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative, controlli manutentivi urgenti, purché estemporanei, di beni, oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020.

Inoltre, in base all’Ordinanza Regionale n. 50 del 3 maggio 2020, possono transitare, per il solo tratto iniziale di Via del Mare fra la Rotatoria del Viale dei Pini e la Rotatoria di Case di Marina coloro che debbano raggiungere: imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela di condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale, con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Divieto di circolazione lungo l’argine del Fiume Serchio, ad eccezione degli spostamenti per attività motoria sia a piedi che in bicicletta, che sono consentiti. Divieto di circolazione sui percorsi collinari, ad eccezione degli spostamenti per attività motoria sia a piedi che in bicicletta, che sono consentiti, fra questi: Via del Santuario, Via di Bruceto, Via delle Felci, Via del Casone, Via di Legnaio, Via G.B. Barsuglia; Via del Roncile; Via Filicosa; Via Concetto Marchesi; Via delle Muracce. Al divieto fanno eccezione i residenti, nonché i domiciliati nell’area interclusa e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020. Divieto di utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree gioco comunali; è invece consentito l’accesso alle aree del verde pubblico. Conferma del divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica del mercato settimanale, ad eccezione della vendita dei generi alimentari.

Attività sportive

"Ci siamo mossi - afferma l’Assessore allo Sport, Andrea Lelli - inviando una serie di richieste precise, sia alla Regione Toscana che al Governo. Alla Regione chiediamo di mettere a disposizione delle associazioni sportive locali che gestiscono gli impianti dei Comuni i 700.000 euro non spesi per le manifestazioni sportive che non saranno effettuate, anche creando appositi voucher sportivi per le famiglie in difficoltà economiche; e la previsione di un sostegno ai Comuni affinché gli enti possano evitare di chieder i canoni per il 2020 alle società gestrici". Queste invece le richieste avanzate al Governo: l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; l'iintroduzione di una procedura che consenta alle associazioni e società sportive di rideterminare il canone del contratto di affitto privato.