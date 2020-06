Litorale: proseguono i lavori alla alla ciclopista del Trammino e in piazza delle Baleari

Procedono i lavori della ciclopista del Trammino e quelli di riqualificazione di Piazza Delle Baleari a Marina di Pisa. La ciclopista del Trammino, che collegherà Pisa al suo litorale (per il futuro l’Amministrazione Comunale pensa ad un suo prolungamento fino all'ex ex Colonia Rosa Maltoni del Calambrone), sarà ultimata probabilmente entro la fine dell’estate, non escludendo però anche aperture anticipate parziali, mentre per piazza Delle Baleari, l’inaugurazione è prevista per la fine di giugno. Su questa piazza già sono stati piantati i lecci, le tamerici e otto gelsi, mentre tra pochi giorni, verranno installati i servizi igienici e alcune panchine.

Questo è quanto emerso dal doppio sopralluogo, il primo a San Piero a grado, il secondo a Marina di Pisa, effettuato ieri, 12 giugno, dalla Commistione Urbanistica del Comune di Pisa. Sopralluogo a cui erano presenti anche l'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, quello all'Urbanistica, Massimo Dringoli, l’architetto del Comune di Pisa, Roberto Pasqualetti, l’Amministratore Unico di Pisamo, Andrea Bottone, il direttore di Pisamo, Alessandro Fiorindi, il responsabile dell’ufficio bici di Pisamo, Marco Bertini e, infine, alcuni rappresentanti della Fiab.

La 'ciclopista del Trammino' è un tracciato di quasi dieci chilometri che segue l’antico tracciato del tram su rotaie attivo fino agli anni ‘60 da cui ha preso il nome. I lavori, affidati da Pisamo, società strumentale in house del Comune, sono realizzati da tre diverse ditte, in quanto divisi in tre distinti lotti per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro, finanziati per il 60% con risorse comunali e il 40% con contributo regionale. L’intervento rientra nel progetto più ampio di 'Ciclopista dell’Arno', inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, per un costo complessivo di oltre 6 milioni di euro. I lavori sono iniziati nel mese di novembre. La “pista ciclabile comprende il tratto da La Vettola (via Vecchia Livornese) alla vecchia stazioncina di Marina; in tutto il tracciato la larghezza della pista sarà pari a 3,5 metri. Sono previste aree di sosta in corrispondenza delle vecchie stazioni ferroviarie di San Piero a Grado, Marina Bocca d’Arno e Marina di Pisa, attrezzate con panche, tavoli da picnic, fontanelle, rastrelliere per biciclette e contenitori per rifiuti.

(Foto tratta dal profilo Facebook di Maurizio Nerini)