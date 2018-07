Torna la 'Fashion & Food Night': i provvedimenti per la sicurezza

Venerdì 6 luglio nel centro di Pisa torna la 'Fashion & Food Night', giunta alla quinta edizione. Negozi e locali aperti, eventi in tutto il centro storico, degustazioni, performance artistiche e animazione per i più piccoli. La manifestazione è un'iniziativa di Confcommercio Pisa, realizzata con la compartecipazione della Camera di Commercio e il contributo del Comune di Pisa. Patrocinata da Federazione Moda Italia e Regione Toscana.

Tante le attività in programma: si comincia alle 18 in piazza Vittorio Emanuele, con esibizioni sportive promosse dalle associazioni del territorio. Il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità è prevista alle ore 20 in piazza XX settembre, a seguire il brindisi in piazza Garibaldi.

Per permettere la fruizione della manifestazione in sicurezza, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o latta e il divieto di somministrazione in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell’attività.

Il divieto sarà applicato dalle ore 16 e fino alle ore 24 del 6 luglio, nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Pisa: piazza Vittorio Emanuele; Corso Italia; piazza del Carmine, via di Banchi; piazza XX settembre; piazza Gambacorti; piazza Garibaldi; largo Ciro Menotti; via Oberdan; piazza dei Cavalieri; Borgo Stretto. L’inosservanza al divieto sarà punita con la sanzione di 100 euro.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione via Oberdan rimarrà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 34 al 52 su entrambi i lati.