Finisce il 2018: ecco i 10 fatti che raccontano l'anno

Ogni anno che finisce lascia in dote storie da ricordare. Il 2018 che si appresta a concludersi è stato particolarmente intenso sul lato della cronaca, con molti episodi tragici - al netto dei purtroppo immancabili incidenti - che hanno segnato le vite di chi le ha vissute. Ci sono poi sviluppi in vicende lunghe e dibattute, passando per novità politiche difficilmente immaginabili anche solo pochi anni fa.

Andiamo quindi a rivedere quelli che sono stati i 10 fatti più significativi del 2018.