I 5 fatti più curiosi del 2017

Avvistata un'aquila imperiale iberica

Ad inizio 2017 a Vecchiano è stata avvistata un'aquila imperiale iberica. Si tratta del primo avvistamento del genere in Italia e di un caso più unico che raro se si considera che in tutto il mondo ne sono rimaste solamente dalle 375 alle 390 coppie. Decine di fotografi e birdwatchers, provenienti da tutta la penisola, si sono recati in zona per osservarla e fotografarla.