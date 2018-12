I 5 fatti più curiosi del 2018

1. L'affare Cristiano Ronaldo passa da Pisa

Il calciomercato mondiale è stato scosso nell'estate 2018 dal passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Le voci sulla trattativa circolavano da qualche tempo, ma la vera febbre da CR7 è salita quando si è diffusa la notizia che il presidente bianconero Andrea Agnelli stava raggiungendo l'asso portoghese in Grecia, dove era in vacanza, per chiudere l'accordo. E tutto è partito da una foto all'aeroporto di Pisa: proprio qua un dipendente dello scalo ha immortalato Agnelli mentre saliva sul jet privato.