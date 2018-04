Ritrovata una fede nuziale in piazza San Felice

Lo scorso 14 marzo una cittadina ha ritrovato in piazza San Felice una fede nuziale smarrita e l’ha consegnata alla Polizia Municipale. All’interno dell’anello sono incise le seguenti parole: ‘Francesco 12 - 9 – 98’. Gli agenti hanno compiuto una prima ricerca con l’anagrafe, ma non è emersa nessuna persona sposata a Pisa in quella data. L’ufficio oggetti smarriti invita il proprietario, o tutti coloro che possono fornire informazioni, a scrivere ad a.guidi@comune.pisa.it.