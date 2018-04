Federazione Moda Italia: Federica Grassini eletta vicepresidente nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Federica Grassini, attuale presidente di ConfcommercioPisa, è stata eletta vicepresidente di Federazione Moda Italia. La decisione è avvenuta in occasione del Consiglio Nazionale svoltosi a Forlimpopoli. Una squadra rinnovata fino al 2022 con donne e giovani per la più importante federazione italiana del dettaglio e ingrosso moda. Il presidente Renato Borghi sarà affiancato da cinque vicepresidenti, all'insegna di una sintesi dei territori e dei settori merceologici: insieme a Pisa, con l'elezione della presidente Grassini, spazio anche per Brescia, Ferrara, Trento e Palermo.

“Con il presidente Borghi, che ringrazio personalmente per questa decisione, avremo da affrontare sfide complesse” - ammette la presidente Grassini: “dalla necessità di una riforma fiscale che abbassi tasse a famiglie e imprese, l'introduzione di una web tax per i colossi on line, la formazione specialistica per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese di settore, la lotta senza quartiere ad ogni forma di contraffazione e abusivismo”.

La scalata della presidente Grassini ai vertici di Federazione Moda Italia è commentata molto positivamente dal direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “L'elezione della presidente Grassini ci riempie di orgoglio e tanta soddisfazione, un segnale inequivocabile e una conferma diretta dell'ottimo lavoro svolto a Pisa in questi anni sul territorio a difesa della categoria. Penso ad esempio alle tante battaglie e iniziative sul fronte della legalità e della lotta all'abusivismo e alla contraffazione”.

Federazione Moda Italia è la più importante Federazione di Settore Moda, dettaglio e ingrosso abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli sportivi, tessile-arredamento, in cui operano oltre 72.000 addetti – costituita nel 1949 – che associa oltre 30.000 aziende iscritte nelle rispettive Associazioni provinciali del Sistema Confcommercio.