Federazione Normale, Sant'Anna e Iuss Pavia: nuove nomine in CdA

Si rinnova il Consiglio di Amministrazione della Federazione tra Scuola Normale, Scuola Sant’Anna e Scuola Iuss Pavia. Le tre istituzioni universitarie si avvarranno dell’esperienza dell’economista Salvatore Rossi, nominato dal Senato Accademico della Scuola Sant’Anna quale suo rappresentante, dell’avvocato Giuseppe Toscano, figura di primo piano del diritto amministrativo, nominato dal Senato Accademico della Scuola Normale e di Fabio Benasso, Presidente di Accenture Italia, membro confermato della Scuola Iuss Pavia.

Nell’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione della Federazione, che si è svolta venerdì 27 settembre alla Scuola Sant’Anna di Pisa, Salvatore Rossi è stato nominato Presidente. Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dal 2013 al 2019, Salvatore Rossi è un economista di lunga esperienza, anche internazionale. Laureato all’Università di Bari in matematica nel 1975, Rossi ha svolto la sua carriera in gran parte presso la Banca d’Italia, nella quale ha ricoperto numerosi ruoli. Ha tenuto corsi e seminari in varie sedi universitarie ed è autore di numerosi libri e articoli di economia, finanza e politica economica.

"Con queste nuove nomine ci garantiamo un contributo di esperienza da parte di personalità di grande spessore, che potranno aiutarci a stabilire ulteriori obiettivi, priorità, e percorsi da intraprendere. La Federazione fra le nostre tre Scuole universitarie è nata da poco meno di due anni, è quindi ancora in fase di sperimentazione, ma siamo convinti che abbia potenzialità di sviluppo". Così commentano il Direttore della Scuola Normale, Luigi Ambrosio, la Rettrice della Scuola Sant’Anna, Sabina Nuti e il Rettore della Scuola Iuss Pavia, Riccardo Pietrabissa.

Adesso il Consiglio è così composto: Luigi Ambrosio (Direttore della Scuola Normale Superiore), Sabina Nuti (Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna), Riccardo Pietrabissa (Rettore della Scuola Iuss Pavia), Giuseppe Toscano (consigliere esterno), Salvatore Rossi (consigliere esterno), Fabio Benasso (consigliere esterno), Michele Gammella (allievo Scuola Normale), Nicola Petrucco (allievo Scuola Sant'Anna), Luigi Brizzi (allievo Scuola Iuss Pavia). Il Consiglio rester