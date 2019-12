A Federica Zardo la tappa pisana di 'Un volto per fotomodella'

Federica Zardo si aggiudica la seconda tappa del concorso 'Un volto per fotomodella' che si è tenuto presso le Officine Garibaldi a Pisa davanti ad un numerosissimo pubblico. La vincitrice, fiorentina, ha preceduto sul podio la pisana Mara Elena Modoran e Chiara Scarparo. Quarta classificata Ilaria Frasca che è stata premiata con la fascia Camelia Sposi. Il concorso è stato inserito quest’anno nella sesta edizione di 'Auguri in Tv, vieni anche tu' organizzato da Anastacia Fashion Academy di Sarajò Mariotti, che andrà in onda nei prossimi giorni sugli schermi di 50 Canale.

A presentare la serata è stato Leonardo Ghelarducci insieme alla presentatrice Rebecca Goetzke. La giuria era formata da Marcia Sedoc Madrina della Serata, Beatriz Zapata presidente della Giuria, Criselis Martinez giornalista di Roma e presentatrice del programma 'Proyeccion Moda', Ivana Cerato ricercatrice Cnr, Cristina Licari direttrice di marketing ed Elisabeth Martinez ex Modella, Gianfranco Polidori, commercialista. La responsabile della Toscana del concorso, Alessia Aiello, si è detta molto soddisfatta della serata. Così anche il promotore Michele Ammannati che ha ricordato che tutte le ragazze che vogliono partecipare possono iscriversi attraverso il sito ufficiale o inviando una mail ad info@unvoltoperfotomodella.it

Le modelle hanno indossato gli abiti del Centro Formazione Moda di Lucia Cappelli e Antonio Giachetti, oltre alle T-Shirt Pisa di Vania. Allestita all'ingresso l'esposizione di capi della pellicceria di Biagio Silvestri di Livorno. Molte le attività della serata che ha visto protagonisti anche i bambini con la sfilata di moda di Francesca Junior. Molti artisti hanno dato il loro contributo come l'inconfondibile voce di Martina Niccolai e quella dell'emergente Shantistyle con il suo stile pop per chiudere la serata con l'esibizione del tenore Luigi Plano.

Non ha voluto mancare all'appuntamento Tamara Mariana vincitrice del concorso 2019 'Miss bellezza latina'. Durante la serata anche l'esibizione di Laura Tampucci ballerina di flamenco. Tiziana e Marianna di 'Effetto Donna' e 'Sun & Moon' estetica e parrucchiera di Jessica e Doriana, hanno invece curato le acconciature delle ragazze che hanno ricevuto molti applausi del pubblico presente, mentre Antonella Zampaletta ha curato il trucco delle modelle in gara. Ha sfilato invece con i suoi abiti e ha premiato la prima classificata con un cappello ultima moda Antonia Nicoletti, da sei anni sul mercato nazionale ed internazionale dei capi in pelle soprattutto made in Italy. Protagonista con i balli hip hop anche la scuola di ballo 'Artemix di S. Prospero' di Cascina sotto la direzione artistica di Silvia Mugnai. Molto applaudita la sfilata dello stilista pratese Neoll Maggini che vanta ben otto presenze a Pitti Immagine Firenze.

