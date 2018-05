Uccide la ex e si toglie la vita: offese e cordoglio su Facebook

Tante foto insieme che fanno parte però del passato sulla pagina Facebook di Federico Zini e Elisa Amato. Il presente era fatto dalla fine di una relazione che evidentemente il ragazzo non riusciva ad accettare. Così l'altra notte, tra venerdì 25 e sabato 26, è salito in auto e ha raggiunto la sua ex sotto casa in provincia di Prato. Un litigio e poi quei colpi di una pistola, da poco detenuta legalmente per uso sportivo, la fuga in auto fino a San Miniato, dove lui abitava, e la decisione di porre fine anche alla sua esistenza. Un omicidio-suicidio che ha scosso la provincia di Pisa e non solo, visto che Federico, 25 anni, era molto conosciuto per la sua attività di calciatore (in questa stagione ormai conclusa aveva militato nel Tuttocuoio), mentre Elisa lavorava in un noto negozio di abbigliamento fiorentino.

Messaggi di cordoglio ma anche offese contro Zini

Quando la notizia ha iniziato a diffondersi sono state numerose le persone che hanno deciso di lasciare un pensiero, un commento, sulle pagine Facebook dei due ragazzi.

"Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì..." scrive ancora Ida, un'amica di Elisa Amato.



"Non ho voluto crederci fino alla fine giuro ... mi chiedo il perché ... perché questo gesto estremo ... il mio pensiero in questo momento è un misto tra rabbia, dispiacere e sgomento... lei non meritava quello che lei hai fatto ... a volte penso che la nostra colpa è solo quello di essere DONNE ....riposate in pace entrambi" commenta Mina sulla pagina Facebook di Federico Zini. In mezzo a chi si chiede semplicemente "Perchè?" e a chi scrive "Rimarrai sempre la bella persona che ho conosciuto", ci sono anche commenti duri, offensivi contro l'autore di un gesto folle per il quale non esiste una spiegazione. "Non è per lui che dovreste smettere di commentare, ma per i suoi genitori che avranno il doppio dolore di aver cresciuto un figlio sbagliato, omicida e suicida - scrive Youssef per cercare di calmare gli animi - lasciate che resti questo ricordo almeno, pulito, di lui. Che la madre possa visitare il suo profilo e piangerlo senza essere ferita a morte tutte le volte. Per la ragazza tanta tristezza, vittima della follia. Solo questo".

Chi erano i due ragazzi morti

Federico Zini era un calciatore 25enne, residente a San Miniato e tesserato con il Tuttocuoio, squadra che milita nella serie D. Di ruolo attaccante ha giocato, sempre in Serie D, col Riccione, prima di fare delle esperienze in alcuni campionati esteri (Malta, Bulgaria e Filippine). Zini nel 2015 si infortunò gravemente e nel periodo della riabilitazione ha fondato l'associazione 'Un pallone per un sorriso', che si occupa di realizzare desideri dei bambini con gravi patologie.

Elisa Amato, 30 anni, residente a Prato. Da da circa un anno lavorava come commessa in un negozio di moda fiorentino. Nel 2014 si era laureata all’Università di Pisa, nel corso di Tecniche di Allevamento del Cane di Razza ed Educazione Cinofila (TACREC), presso la facoltà di Veterinaria. La loro storia era cominciata nel 2016, ma ultimamente la loro relazione aveva avuto diverse difficoltà. Ed è forse l'intento di convincerla a riallacciare una storia finita che avrebbe spinto questa notte Federcio a raggiungere la ragazza nella sua casa di Prato.