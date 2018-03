Federmoda Pisa: il nuovo gruppo di lavoro lancia le attività

Federmoda Pisa riparte con un gruppo di imprenditori del territorio che svolgono da anni attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nel settore moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi. Federica Grassini è stata riconfermata all'unanimità alla presidenza di FederazionemodaPisa, ma il cambio di passo è la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro assortito e rappresentativo dei più differenti settori e territori: da Pisa a Peccioli, da Santa Maria a Monte a Cascina, da Pontedera a Vicopisano.

Esprime soddisfazione la presidente Federica Grassini, che lancia in anteprima alcune delle priorità che saranno affrontate dal nuovo gruppo di lavoro: "In cantiere, abbiamo intenzione di sviluppare un progetto estremamente interessante di formazione dedicato nello specifico al Fashion Retail, e poi riprendere con energia nuove campagne pubbliche di informazione e sensibilizzazione sul tema per noi cruciale dell'acquisto legale, sicuro e consapevole. Vogliamo essere portatori di innovazione e con una visione dinamica del futuro all'interno di un settore tra i più penalizzati negli ultimi anni. Questa rinnovata unione con imprenditori del territorio di grande livello, con alle spalle esperienze e successi consolidati, rappresentanti stimati di aziende storiche leader, ci fa credere che il lavoro che siamo pronti ad intraprendere non potrà essere che proficuo, nell'interesse di tutti".

FederazioneModaItalia ConfcommercioPisa

Presidente: Federica Grassini

Consiglieri: Pisa Massimo Peri (Guidi), Andrea Dei (Dei), Martina Belcari (Bulli e Pupe (abbigliamento 0-16), Lilli Agosto (Yamamay e Carpisa – Pisanova) Lucia Sandroni (Nautica Sandroni); Cascina: Simona Galdenzi (Giovanni Calzature); Vicopisano: Paola Chiapponi (Madame Polè); Pontedera Giovanni e Lorenzo Nuti (Enzo); Serena del Punta (Follie); La Rosa di Terricciola: Silvia Miatto (Camiceria Osvaldo Trucchi; Santa Maria a Monte Diletta Cateni e Massimo Baroncelli (Divo Boutique); Alberto Vanni (All Goods/La Guelfa); Peccioli: Fabio Bartoli (Poggianti 1958).