Capodanno a Pisa: notte senza incidenti ma con spaccio di droga

E' trascorsa senza incidenti la notte di San Silvestro in provincia di Pisa. Al 118 non risultano infatti interventi di rilievo e anche dal Comando provinciale dei vigili del fuoco fanno sapere che non si sono registrate criticità legate ai festeggiamenti di Capodanno.

Arrivano invece i primi risultati del 2019 per i carabinieri che hanno arrestato tre persone in via del Cuore a Pisa. Si tratta di due tunisini e di una giovane italiana, tutti già noti alle forze dell’ordine, intenti a spacciare tra i vicoli del centro, prima di essere sottoposti al controllo dei militari che li hanno trovati in possesso di numerose dosi di stupefacente pronte alla vendita (70 dosi tra cocaina, eroina e hashish per un peso di quasi 40 grammi complessivi), oltre alla somma di 2250 euro, ritenuta provento di spaccio.



La donna, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita presso il carcere Don Bosco, mentre i due stranieri sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.

Non sono mancate inoltre sanzioni per guida in stato di ebbrezza a carico di un 26enne e di una 20enne, entrambi italiani, sottoposti alla prova dell’etilometro nella città della Torre.