Autobus, regalo sotto l'albero per gli studenti: arriva la fermata di Campo

Un bel regalo di Natale per gli studenti che dal lungarno sangiulianese raggiungono Pisa tutti i giorni per andare a scuola. Dal 10 dicembre infatti, grazie a un accordo tra Comune di San Giuliano Terme e Ctt Nord, l’autobus delle 14.05 in partenza da via Battelli effettuerà una fermata nella frazione sangiulianese di Campo. Il costo a carico del Comune termale è di circa 2000 euro l’anno, spesa inserita nel bilancio triennale 2018-2020.

“Alcuni residenti della frazione di Campo - spiega il sindaco Sergio Di Maio - hanno sollevato questo problema: dopo le 14, non ci sono autobus che da Pisa portano gli studenti delle scuole superiori che abitano nella frazione del lungarno sangiulianese. Ci siamo subito attivati assieme a Ctt Nord e abbiamo trovato una soluzione: l’autobus delle 14.05 che parte da via Battelli si fermerà anche a Campo entrando da Mezzana dopo aver percorso la via Provinciale Calcesana e uscirà da via Bartalini. Un altro servizio concreto realizzato per la comunità, questa volta di Campo, in particolare a beneficio di studenti e famiglie”.