Casciavola: ripristinata la fermata autobus

"Da ieri mattina la fermata dell'autobus Ctt Nord presso il distretto di Casciavola è stata ripristinata". A dare la notizia è Luciano Del Seppia, assessore all'Ambiente di Cascina. "La soppressione della fermata che la linea 190 effettuava lungo la Tosco Romagnola aveva suscitato le rimostranze di molti cittadini, soprattutto persone anziane, che trovavano utile la fermata per recarsi al distretto sanitario per visite e prelievi - continua Del Seppia - tanto che se ne è discusso anche in Consiglio Comunale. Gli uffici sono intervenuti per consentire il ripristino, mi sono personalmente prodigato per cercare di accelerare le procedure, dopodiché è stato necessario attendere i tempi tecnici. La decisione sul ripristino, infatti, richiedeva il pronunciamento di un apposito tavolo tecnico che, con il passaggio delle competenze dalla Provincia di Pisa alla Regione, ha richiesto, per motivi organizzativi, iter e tempi più lunghi. Comunque, adesso la fermata è stata ripristinata, Ctt Nord ha provveduto a rimuovere l'avviso di fermata soppressa e ad affiggere l'orario di transito del bus. Il che ovviamente è ragione di soddisfazione da parte nostra".

