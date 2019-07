A Pisa con l'auto rubata il giorno prima a Lucca: fermati dopo un inseguimento

Viaggiavano su un'auto rubata, hanno cercato di scappare dalla Polizia ma sono stati fermati. E' successo stamani, 24 luglio, in via Campo di Volo a Pisa. Gli agenti dell'Ufficio Volanti della Questura erano di pattuglia quando, dopo un controllo via radio, hanno scoperto che la Mercedes classe C che avevano notato era risultata rubata ieri a Lucca.

La Polizia si è mossa ed è partito un rocambolesco inseguimento, al termine del quale gli agenti hanno il mezzo in fuga. A bordo c'erano un cittadino senegalese di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine e colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione ai Carabinieri di Pisa con obbligo di firma, ed un cittadino italiano, residente a Cascina, di 29 anni.

Condotti negli uffici della Questura, dopo le operazioni di fotosegnalamento i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa con richiesta di aggravamento della misura cautelare per il cittadino straniero, mentre per il cittadino italiano è stata immediatamente adottata dal Questore la misura del foglio di via obbligatorio dalla città di Pisa. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario.