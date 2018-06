Spaccio a Pontedera: fermati in 3 con la marijuana in auto

La notte scorsa, 5 giugno, le volanti della Polizia di Pontedera hanno eseguito un servizio in centro città per il contrasto dello spaccio. Ad essere stati segnalati per possesso e consumo a Procura e Prefettura sono state tre persone, un uomo ed una donna italiani di 24 e 21 anni, ed un cittadino marocchino di 21.

I tre sono stati fermati a bordo di un'auto, giudicata sospetta dagli agenti. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso del giovane italiano 4 involucri contenenti 5 grammi di marjuana, mentre 4 grammi erano addosso al marocchino. Sequestrato anche un macina erba, utensile usato per sbriciolare la sostanza da unire poi al tabacco per essere fumata.

Al 24enne italiano è stata anche ritirata la patente di guida, che sarà sospesa a tempo indeterminato.