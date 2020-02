Guidò ad alta velocità a bordo di un'auto rubata a Firenze: rintracciato a Pisa

Ieri pomeriggio, sabato 15 febbraio, una Volante della Questura di Pisa, durante il consueto servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza dei Miracoli, notava quattro giovani rom con un atteggiamento sospetto: alla vista degli agenti infatti cercavano di allontanarsi velocemente e di confondersi con i numerosi turisti della zona monumentale.

Bloccati quasi subito e portati in Questura per le identificazioni di rito, gli agenti hanno scoperto che uno di loro, 14enne, ha già acquisito un 'curriculum' di tutto rispetto e appena tre giorni prima era stato associato presso una comunità minorile di Cortona (Arezzo), dalla quale era evidentemente scappato.

Non solo, il minore, a Pisa in compagnia di altri ragazzi suoi parenti, sembra essere lo stesso che nei giorni scorsi aveva gettato nel panico la città di Firenze guidando ad altissima velocità una automobile rubata tra il Piazzale Michelangelo, Piazza Ferrucci fino a viale Amendola prima di schiantarsi contro un'altra auto, inseguito dalle Volanti della Polizia fiorentina.

Sentito quindi il magistrato di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, già bene informato dello spessore delinquenziale del minore, il ragazzino è stato immediatamente associato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Firenze, a seguito di una ordinanza applicativa della misura emessa poche ore prima da quel Tribunale e quindi direttamente accompagnato in quel carcere da una Volante della Questura di Pisa.