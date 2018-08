Gira in macchina a Porta a Lucca, al controllo risulta irregolare e pregiudicato: espulso

Proseguono i controlli della Squadra Volante della Questura di Pisa per il contrasto alla criminalità in città. Nel pomeriggio di ieri, 20 agosto, un posto di blocco a Porta a Lucca, teso alla nell'ambito di un servizio di prevenzione del fenomeno dei furti in abitazione, ha permesso di fermare un cittadino albanese di 39 anni, che girava nel quartiere a bordo di una Fiat Punto.

Al controllo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato e con precedenti di polizia in diverse città italiane. Lo straniero, in Italia almeno dal 2001, a seguito della verifica è stato espulso con Ordine formale del Questore di Pisa e scortato in serata presso il centro di permanenza e rimpatrio di Potenza. Da qua sarà successivamente accompagnato in Albania al termine delle pratiche burocratiche.