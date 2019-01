Raid alle auto in sosta: c'è un fermato

Avrebbe anche in parte confessato, ma le indagini proseguono. I Carabinieri di Pisa hanno fermato nella serata di ieri, 10 gennaio, un uomo di orgini nordafricane sospettato di essere l'autore del raid predatorio che ha visto spaccati in centro storico decine di finestrini di auto in sosta.

Da quanto si apprende i militari hanno eseguito precisi controlli su vari soggetti sospetti, trovando in particolare un riscontro: l'uomo aveva ferite al collo, alle mani e sangue sul corpo, tracce compatibili con l'azione delittuosa. In suo possesso sono stati poi trovati un paio di occhiali rubati e, infine, si è arrivati ad una parziale ammissione di colpa.

Saranno svolti successivi accertamenti, ad esempio comparando il sangue dell'uomo con quello trovato su due vetture colpite, al fine di avere ulteriori elementi di responsabilità. Al momento il sospettato è in stato di fermo.