'Festa dei 18enni': Costituzione e Tricolore per oltre 700 neomaggiorenni

L'amministrazione comunale di Pisa ha organizzato per sabato 30 novembre presso la Sala ex Merci della Camera di Commercio la festa per tutti i giovani pisani che hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni nel corso del 2019. In 700 hanno già spento la fatidica candelina che lancia, per la legge italiana, nell'età adulta, mentre ne mancano all'appello una trentina. Tutti sono invitati alla celebrazione che inizierà alle ore 16.30 con i saluti della vicesindaco Raffaella Bonsangue e gli interventi di Prefetto e Questore, per poi chiudersi con un aperitivo analcolico ed intrattenimento musicale alle 18. Il Comune investe per questa iniziativa circa 11mila euro.

Sarà un momento di riflessione sull'essere cittadini, come ha spiegato la vicesindaco: "L'idea è nata per dare significato concreto alle parole della mia delega: 'politiche giovanili'. E' compito di ogni amministratore infatti date un contributo affinché si sviluppi la coscienza civica del cittadino e diventa particolarmente importante per le nuove generazioni. Quella dei 18 anni è una festa che viene celebrata tradizionalmente dalle famiglie, il segnale della maturità, la data che legittima alla partecipazione alle dinamiche politiche ed amministrative della propria comunità. Con questa iniziativa vogliamo richiamare al significato del diventare cittadini, del rapporto fra diritti e doveri, e soprattutto sui principi che fondano e caratterizzano la nostra società. Per questo regaleremo una copia della Costituzione e ci sarà l'intervento del professore universitario Andrea Pertici dal titolo 'Cos'è il Comune'".

"Come società che si riconosce e condivide questi valori - ha proseguto Bonsangue - è importante ricordare la nostra identità, per questo consegneremo anche un Tricolore, la bandiera nazionale. Sottolineo poi la scelta di offrire un aperitivo analcolico, un messaggio per il 'bere bene', equilibrato, per promuovere scelte verso la sicurezza propria e degli altri. Vorremmo infine anche consegnare alla fine dell'evento delle borracce, per contrastare lo spreco e la produzione di rifiuti".

In rappresentanza della Questura è intervenuta la commissaria di Polizia Roberta Orsini: "Svolgiamo tante attività nelle scuole, i principi ed i diritti fondamentali sono quelli che ispirano la quotidiana vita civile e la formazione in questo senso è utile per la diffusione dell'attenzione per la sicurezza pubblica. Siamo felici di collaborare con queste iniziative". Per il provveditorato agli studi è intervenuta la professoressa Valeria Raglianti, che ha sottolineato come "l'evento, con la consegna della Costituzione, è l'avvio di un percorso, con i ragazzi che dal prossimo anno scolastico saranno sollecitati a lavorare e riflettere su questo testo".

La vicesindaco ha concluso con un toccante annuncio circa l'evento: "So che avranno il piacere di partecipare anche i genitori di Leonardo Giordani. Avrebbe compiuto 18 anni se non fosse scomparso per un tragico incidente stradale questa estate. Ci rende felici il coraggio di Federico e Stefania, che si sono messi a disposizione per richiamare l'importanza della prudenza e della coscienza di sé".