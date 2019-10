Vicopisano festeggia i 50 anni insieme di 38 coppie d'oro

Sono 38 le coppie che nel 2019 festeggiano a Vicopisano 50 anni insieme. Il Comitato del Mercatino del Collezionismo celebra di nuovo l'amore, domenica 6 ottobre alle 16, in Piazza Cavalca, in occasione della festa patronale. Saranno il sindaco Matteo Ferrucci, l'assessore al Mercatino Valentina Bertini e il presidente del Comitato, Arturo Morandi, ad accogliere le coppie e a consegnare loro un attestato e un dono.

"I coniugi che festeggiano le nozze d'oro arriveranno in Piazza Cavalca - spiega Morandi - a bordo di splendide auto d'epoca per suggellare questo giorno così speciale, in cui la comunità gli si stringe intorno, celebrando la bellezza di unioni che hanno resistito al tempo, durando quasi una vita. Anche il mattino della domenica, alle 11, le auto d'epoca sfileranno per Vicopisano in attesa di ospitare le coppie e del loro momento".

"E' sempre un evento emozionante - dicono il sindaco Ferrucci e l'assessore Bertini - e ringraziamo di nuovo il presidente Morandi e il Mercatino per averlo organizzato. Ci felicitiamo con queste 38 coppie d'oro e non vediamo l'ora di farlo personalmente, nel giorno della festa patronale. Ci trasmettono e ci insegnano cosa significa stare insieme, il valore di un'unione che resiste a tutto, ci fanno sentire ancor di più una bella comunità".

Tanti auguri per questo traguardo d'amore e di vita a: Anna e Giorgio, Anna Maria e Attilio Piero, Carla e Armido, Anna Maria e Carlo, Concetta e Ivo, Domenica e Rosario, Dunia e Gian Carlo, Franca e Pierangelo, Giorgina e Luciano, Giovanna ed Ennio Franco, Giovanna e Giuseppe, Giovanna e Velio, Giuseppina e Francesco, Gloria e Roberto, Graziana e Fabrizio, Graziella e Bruno, Lia e Nilo, Lida ed Elio, Lubiana e Vassilli, Lucia e Rino, Lucia e Giovanni, Luciana e Luigi, Mara e Carlo, Maria Cristina e Giancarlo, Maria e Giacomo, Marisa e Franco, Maura e Franco, Michela e Paolo, Neire e Carlo, Orestilla e Aldo, Ornella e Orazio, Petra e Hans-Joachim, Pia e Stefano, Bruna e Pierino, Rina e Roberto, Rosalia e Franco, Sonia e Giuseppe e Umbertina e Nicola.