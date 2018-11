Festa dell'albero a San Giuliano Terme: una giornata di riqualificazione degli spazi pubblici

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, il Comune di San Giuliano Terme e Legambiente Pisa uniscono le proprie forze per recuperare e valorizzare il proprio passato.

L’appuntamento è per sabato 24 novembre, nel capoluogo termale, per un’operazione di riqualificazione di spazi pubblici adiacenti il fosso del Mulino.

Il ritrovo è alle 9 in piazza Italia, all’altezza del ponticello. Alle 9.30 tutti al lavoro per la valorizzazione dei vecchi lavatoi all’incrocio con il viale delle Sorgenti, mentre alle 11.30 ci si dedicherà alla pulizia del giardino pubblico di via Scarlatti dove, salvo imprevisti meteo, verrà effettuata la piantumazione di un albero.

“Un’iniziativa importante - commenta l’assessore all’Ambiente Daniela Vanni - che da un lato ci permette di riscoprire il passato del nostro territorio, dall’altro ci spinge a contribuire al suo benessere di oggi e a quello di domani. Sarà un bel modo di festeggiare, facendo ritornare all’attenzione delle persone, prendendocene cura, pezzi della nostra storia”.

“Storia e ambiente sono tra i pilastri del nostro Comune - conclude il sindaco Sergio Di Maio - vogliamo continuare su questa strada perché è intorno ai simboli della nostra storia che ci riscopriamo comunità. Grazie a chi parteciperà e offrirà il proprio lavoro al servizio della comunità. E grazie a Legambiente per l’attenzione che dimostra nei confronti del nostro territorio”.