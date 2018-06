Festa dell'Arma dei Carabinieri: "Degrado e spaccio maggiori criticità"

Oltre 42 reati al giorno, per un totale di 15.418 delitti (pari al 74% di quelli che si sono verificati nell’intera Provincia) con 659 persone arrestate e altre 3.339 denunciate in stato di libertà. Sono questi i dati principali relativi all'attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa durante il 2017. Dati emersi durante la cerimonia per il 204° anniversario della fondazione dell'Arma che si è svolta questa mattina, martedì 5 giugno. Complessivamente, dunque, rispetto allo scorso anno diminuisce il numero di reati (-2,7%) mentre aumentano arresti e denunce (rispettivamente, del 3,5% e del 2%).

Numeri a cui si aggiungono i circa 25mila servizi preventivi svolti nell’intera Provincia, e gli oltre 1.500 servizi di ordine pubblico realizzati in collaborazione con la Polizia di Stato. "Avvertiamo sempre più l’obbligo morale di fornire delle risposte puntuali e concrete alle istanze dei cittadini - ha detto, durante il suo discorso, il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Bellafante - ed è per questo che continuiamo a fare il nostro lavoro con passione, ponendo in essere ogni sforzo possibile per contenere e contrastare quei comportamenti che, minando la tranquillità del vivere quotidiano, creano disagio ed aumentano la percezione di insicurezza".

"Pisa - ha aggiunto il comandante del Reparto Operativo, maggiore Giovanni Bartolacci, a margine della cerimonia - è una città in cui non vengono compiuti grandi crimini e in cui una delle principali criticità è rappresentata dalle varie problematiche connesse al degrado che affliggono soprattutto il centro storico e che, come nel caso del fenomeno dello spaccio, possono poi sfociare in veri e propri reati penali".

I dati di maggio

A confermare i buoni risultati raggiunti nel 2017 contribuiscono anche i dati relativi al mese di maggio. Nello scorso mese, nel solo centro cittadino, sono state effettuate 61 pattuglie urbane, in aggiunta ai servizi di pronto intervento, con l’impiego di circa

164 militari nei 31 giorni. Sette sono stati gli arresti in flagranza e 2 le persone denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. In totale, sono state controllate 144 persone, di cui 18 accompagnate in caserma per l’identificazione. I controlli antispaccio hanno permesso il recupero di 24 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish e 136 grammi di marijuana, nell’ambito delle 16 perquisizioni effettuate. Infine 7 sono state le segnalazioni amministrative per droga.

La cerimonia

La cerimonia per il 204° anniversario dell'Arma si è svolta alla presenza delle autorità della provincia, dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa e delle Compagnie di Pontedera, San Miniato e Volterra. Il comandante provinciale, colonnello Nicola Bellafante, ha voluto ringraziare, oltre alle autorità intervenute, i carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, menzionando anche i militari che ogni giorno offrono un contributo alla sicurezza delle collettività, in alcuni casi anche liberi dal servizio. Il comandante ha fatto poi riferimento all’attivazione e all’implementazione addestrativa delle Aliquote di Primo Intervento, misura di contrasto al terrorismo, effettiva da più di un anno. Al termine della cerimonia è stato infine scoperto un bassorilievo, creato dallo scultore Rolando Stefanacci, installato di recente all’ingresso della caserma, in cui vengono richiamati i più importanti simboli dell’Arma, spesso ripresi anche dalle varie edizioni dello stemma araldico tradizionale.

I premiati

Durante la cerimonia sono anche stati premiati i militari che si sono distinti per meriti di servizio durante gli ultimi periodi. In particolare, sono state consegnate sei ricompense, per altrettanti atti di merito o operazioni di servizio particolarmente importanti. Gli attestati di ricompensa sono stati consegnati dalle autorità civili e militari che hanno preso parte alla cerimonia.

Ecco l'elenco dei premiati e le relative motivazioni: