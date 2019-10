Festa del commercio a Pontedera: sarà aperi-shopping

Attività commerciali e locali della città si stanno preparando in vista della data di venerdì 18 ottobre, quando resteranno aperti per tutta la serata, offrendo tantissime occasioni di shopping, musica e buon cibo in occasione della Festa del Commercio a Pontedera. C'è grande attesa per la formula dell'aperi-shopping, dove gli stessi negozi del centro potranno offrire degli aperitivi grazie all'allestimento di veri e propri salottini all'ingresso delle attività.

“Una iniziativa intrigante per i clienti, che esalta la collaborazione tra i commercianti al dettaglio e i gestori dei locali pubblici - queste le parole di Confcommercio Pontedera espresse dal suo presidente Mickey Condelli - una festa dedicata al commercio della città da sempre di alta qualità, una festa irrinunciabile, che come associazione abbiamo voluto che fosse realizzata nonostante le perplessità di qualcuno. E se le premesse saranno confermate, questa edizione 2019 si preannuncia davvero molto bella”.

“Negozi e locali pubblici hanno tempo fino a mercoledì 9 ottobre per compilare il modulo di adesione alla festa, rivolgendosi direttamente a noi - annuncia la responsabile territoriale di Confcommercio Valentina Savi - sono numerose le strade nelle quali ai negozi sarà possibile realizzare gli allestimenti e richiedere il kit bar gratuito. Per tutte le altre attività che non rientrano in questo circuito, sarà comunque offerta loro la possibilità di realizzare un video promozionale visibile sugli schermi durante la Festa del commercio”.

Queste le strade autorizzate al kit bar: Corso Matteotti fino a piazza Belfiore, via I Maggio, via Guerrazzi, via Palestro, via Gotti, via Verdi (I tratto), via Saffi, via Lotti (fino a intersezione via Rossini), via Castelli (fino a intersezione via Rossini), via Principe Amedeo, via Montanara, via Cavallotti, piazza Martiri della Libertà (area chiusa al traffico).

Condelli e Savi tornano anche sulla questione parcheggi: “E' stata accolta la nostra richiesta di cominciare con la sosta gratuita proprio dalla Festa del commercio e per questo ringraziamo il sindaco Franconi e il vicesindaco Puccinelli per la disponibilità concretamente dimostrata”.

Per informazioni e adesioni, negozi e pubblici esercizi possono rivolgersi a Confcommercio Pontedera, via Sacco e Vanzetti 63, tel. 050/25196 - 324 0535005 o inviare una mail a: v.savi@confcommerciopisa.it