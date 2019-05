Festa al Bastione Sangallo: celebrate le nozze d'oro e di diamante

Una grande festa questa mattina, 18 maggio, al Bastione Sangallo per celebrare le coppie pisane che nel 2019 festeggiano 50 e 60 anni di matrimonio. Un evento voluto dall’amministrazione comunale e dedicato a tutte le coppie residenti nel Comune che hanno raggiunto lo storico traguardo. Insieme a figli e nipoti, hanno festeggiato così circa 160 coppie.

Hanno portato il loro saluto il sindaco di Pisa Michele Conti e il vicesindaco Raffaella Bonsangue. "Come amministrazione comunale - ha detto il sindaco - abbiamo fortemente voluto questo appuntamento per festeggiare tutti insieme l'importante il traguardo di una vita insieme nel quale ognuno di voi ha condiviso momenti di gioia e di dolore. Grazie a tutti per essere intervenuti".

I festeggiamenti hanno previsto l’intrattenimento musicale del giornalista e musicista Doady Giuliano e, come ospite d’onore, l’attore Paolo Conticini che ha cantato le canzoni degli anni ’60. Poi la foto ricordo di famiglia, il brindisi finale e la grande torta nuziale, realizzata dagli studenti dell’istituto IPSAR 'Matteotti' di Pisa. Per tutte le coppie il dono di una bomboniera.