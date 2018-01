Festa della Befana 2018 in San Marco

Il Circolo Arci Balalaika di San Marco insieme alle ludoteche 'Prendi il Tempo' ed il 'Viaggio dell'Oca' e la Magistratura di San Marco del Gioco del Ponte, hanno voluto quest'anno unire le loro iniziative per festeggiare tutti insieme nel quartiere la Festa della Befana 2018, con un pomeriggio dedicato ai bambini.

La festa avrà un contenuto solidale: sarà aperta una sottoscrizione libera che verrà interamente devoluta al progetto ormai decennale dell'Unicoop Firenze denominato 'Il Cuore si scioglie', la campagna di adozioni a distanza e di solidarietà in molti Paesi del Mondo.

Il programma per il 6 gennaio prevede l'inizio alle ore 14.30 presso il circolo, in via Montanelli 125. Saranno previste attività per i bambini a cura delle ludoteche, con l'arrivo della Befana e la consegna delle calze.