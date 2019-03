Calcinaia: successo per la Festa dell'Educazione stradale

E’ stata davvero una stupenda festa quella organizzata nella mattina e nel pomeriggio di Sabato 30 Marzo per le classi terze della scuola primaria di Calcinaia e Fornacette dalla Polizia Municipale di Calcinaia. Un doppio evento (la mattina i bambini di Fornacette e la sera quelli di Calcinaia) davvero sensazionale che hanno riscosso un successo incredibile, coinvolgendo e appassionando tutti i ragazzi e i bambini presenti.

Si sono conclusi con una bella festa i corsi di sensibilizzazione e informazione condotti nell’ambito del progetto 'A scuola sicuri', Sabato 30 Marzo, con l'iniziativa 'Imparare … giocando'. Nel pomeriggio i ragazzi delle scuole terze elementari di Calcinaia e la mattina quelli di Fornacette si sono trasformati in piccoli automobilisti in erba che, a bordo di auto a pedali, hanno percorso in lungo e in largo la pista di Piazza Noves, stando ben attenti a tutte le indicazioni del Codice della Strada e ad un estemporaneo semaforo allestito proprio dalla Polizia Municipale.

"Una stupenda iniziativa - ha sottolineato il sindaco Lucia Ciampi - resa possibile grazie al lavoro e all’impegno di una squadra sempre molto attenta all’educazione dei ragazzi che sia per il rispetto del codice della strada o contro episodi di bullismo". "Una giornata davvero bella - ha commentato l’assessore al Bilancio Cristiano Alderigi - grazie all’acquisto di questo velocipede che i ragazzi hanno potuto sperimentare e che non è altro che un simulatore di guida in grado di riproporre anche condizioni psico-fisico alterate, la nostra Polizia Municipale, sempre attiva ed attenta ha potuto allestire serate di educazione stradale anche per gli adulti che termineranno sabato prossimo. E che siano suggerimenti lo dimostrano anche i recenti fatti di cronaca. Un automobilista è stato infatti fermato pochi giorni fa alla guida del suo veicolo e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico altissimo, di 2,55. Dobbiamo renderci conto che sulla strada occorre essere responsabili per rispettare la nostra vita ma anche quella degli altri".

I ragazzi hanno potuto testare anche il velocipede che simula la guida su piste ciclabili in una città molto 'trafficata', che è lo stesso che è in grado di riprodurre stili di guida in condizioni psico-fisiche alterate. Uno strumento che in tutta Italia è in dotazione solo al Comuni di Milano e al Comune di Calcinaia.

Al termine per tutti i ragazzi, dotati di pettorina con lo sloga 'A scuola sicuri', è arrivato il meritato conseguimento della 'patente di guida' e di qualche altro piccolo gadget, oltre che di una merenda a base di schiacciata. Per coloro che sono riusciti ad ottenerla a causa di un piccolo inconveniente alla stampante, verrà consegnata direttamente a scuola! Lunedì 8 aprile alle ore 10, in occasione della 7ª Festa dell’Educazione Stradale organizzata dalla Polizia Municipale, oltre 100 bambini parteciperanno allo spettacolo 'Quanta fretta! Ma dove corri?' organizzato da Circusbandando.

