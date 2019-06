Festa per la fine del Ramadan: "Contributo per dissipare paure irrazionali"

Festa venerdì sera, 7 giugno, in piazza Dante a Pisa per celebrare la fine del Ramadan, mese in cui secondo la pratica islamica viene celebrato il digiuno.

L'iniziativa, patrocinata da Comune e Provincia di Pisa, è stata organizzata dal comitato per il 'Sì alla libertà di culto' affiancato dalla Comunità Islamica di Pisa e dall'associazione 'Unità Migranti' ed ha visto la partecipazione di circa trecento persone.

"In un'atmosfera allegra e informale si mescolavano cittadini di tutte le etnie, le famiglie coi bambini, perfino qualche turista incuriosito dall'evento - affermano da comitato 'Sì alla libertà di culto' - ci piace pensare che questa iniziativa sia stato un piccolo contributo per rinsaldare il nostro tessuto sociale e dissipare quelle paure irrazionali che rappresentano oggi la più grave minaccia per la coesione della nostra società".

