Vicopisano, nonostante il danno sul Serra parte la stagione dell'olio: "Non ci facciamo intimidire"

Parte la stagione dell'olio e Vicopisano vuole tornare a pensare alla vita, dopo la disperazione dell'incendio. Sabato 29 settembre alle 18 si terrà l'inaugurazione del Frantoio di Vicopisano. Il sindaco Juri Taglioli ha spiegato che "non ci sia modo migliore per condividere l'invito della famiglia Bovoli alla cittadinanza che riprendere le loro parole: 'Ci siamo a lungo domandati - si legge nell'invito - se confermare la festa di inaugurazione della stagione dell’olio e del nostro Frantoio di questo sabato. Ma poi abbiamo deciso di sì. Di sì perché vogliamo dire in maniera chiara ed inequivocabile che non ci facciamo intimidire. Di sì perché vogliamo creare un momento di festa dopo tanta paura e dolore, vogliamo ritrovarci tutti insieme per parlare, ridere, confrontarci, abbracciarci, magari anche lasciarsi andare a qualche lacrima e stare vicino a chi ha sofferto. Di sì perchè crediamo che stare insieme sia la cura migliore".