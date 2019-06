Festa della Marina Militare a Pisa

Si è celebrata la festa della Marina Militare. La speciale ricorrenza del 10 giugno ricorda l'anniversario dell’affondamento della corazzata austriaca 'Szent Istvan' (Santo Stefano) avvenuto nel 1918. La data è stata istituita nel 1939 e pertanto quest’anno ricorreva l’80° anniversario. A Pisa la cerimonia è stata celebrata a Largo Marinai d’Italia, davanti al monumento dedicato ai caduti, con la santa Messa e la deposizione di una corona d’alloro.

Per il Comune di Pisa era presente il vicesindaco Raffaella Bonsangue che nel suo intervento ha ricordato "l'impegno e la devozione degli uomini di mare per la Patria e il popolo". "Dal mare ha origine la vita - ha detto - e la difesa del nostro mare e dei nostri confini è assicurata dall'impegno di uomini e donne che per questo 'vegliano in armi sul mare'".