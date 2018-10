Santa Croce sull'Arno: 'Festa dei Nonni' alla casa di riposo Meacci

La 'Festa dei Nonni', oggi 2 ottobre 2018, in casa di riposo. E' stata celebrata così, a Santa Croce sull'Arno, dalla classe III C della Scuola dell'Infanzia Albero Azzurro, guidata dalle insegnanti Antonella Lepori e Gloria Gazzarrini. Gli alunni hanno fatto visita agli anziani della 'G. Meacci' ed ha riempito di fresca allegria le sale della struttura.

I bambini hanno osservato incuriositi le stanze, hanno fatto conoscenza con tutti gli ospiti, hanno parlato con loro ed hanno cantato insieme. Poi nonni e 'nipotini' hanno partecipato ad un laboratorio creativo sull'autunno e ricevuto in dono i piccoli lavori fatti come ricordo di una mattinata speciale, offrendo a loro volta dei bellissimi disegni che gli anziani hanno accolto con gioia. Tutto si è concluso con una bella merenda.

L'assessore Carla Zucchi, che ha partecipato alla'iniziativa, ha dichiarato: "I nonni sono un punto di riferimento e una risorsa preziosa per le famiglie, un patrimonio di saggezza ed esperienza per la società. Essere nonni significa dare affetto e aiuto senza riserve ai propri cari, anche quando ci si sente più fragili. Gli ospiti della nostra Casa di Riposo sono, per noi, dei nonni speciali e vederli giocare e sorridere oggi con i piccoli della materna ci riempie di gioia".

Il sindaco Giulia Deidda ha sottolineato: "Il 2 ottobre è la giornata ufficiale dedicata agli 11 milioni di nonni italiani, un'occasione di incontro per dimostrare loro affetto e riconoscenza per il ruolo che svolgono, ma dobbiamo ricordarci di loro ogni giorno per quello che rappresentano e per quello che sanno darci con la loro presenza".