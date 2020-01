Gioco del Ponte: tradizionale scambio di auguri per la Parte di Tramontana

Si è tenuto in una gremita sala del Capitolo nel Chiostro di San Francesco lo scambio di auguri per il nuovo anno organizzato dalla Parte di Tramontana. Oltre cento tra combattenti, figuranti, e simpatizzanti hanno presenziato al tradizionale appuntamento, realizzato grazie al supporto dei volontari della Parte e dell'Associazione Il Gallo di Borea. Il Comando al gran completo ha consegnato un dono ad ogni Magistratura ed al responsabile di ciascun gruppo di corteo. Sono stati poi distribuiti alcuni omaggi a tutti i presenti: decorazioni natalizie raffiguranti lo stemma di Tramontana ed il calendario 2020 della Parte con l'indicazione delle principali iniziative che condurranno fino all'edizione 2020 del Gioco del Ponte, dalla giornata dei Cavalieri in San Rossore alla Mimosa Boreale, dal Trofeo Tramontana alle celebrazioni di San Torpè fino alle iniziative in programma con commercianti e scuole.



Erano presenti fra gli altri gli Anziani Consiglieri Davini, Cerrai e Ravagni che hanno portato il saluto delle istituzioni. Dopo l'introduzione del responsabile per le pubbliche relazioni Maria Teresa Rossi, il Generale Matteo Baldassari ha voluto sottolineare come l'inizio del nuovo anno segni anche l'inizio del percorso verso la nuova edizione del Gioco ed ha incoraggiato tutti a supportare la vita della Parte. Erano presenti il Luogotenente Generale Federico Puccinelli, i Consiglieri Civile e Militare Lippi e Macchia ed i Cancellieri Bigongiali e Rossetti.