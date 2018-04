Festa della Polizia: tutti gli agenti premiati

Ricorre oggi, martedì 10 aprile, il 166° anniversario della Fondazione della Polizia. Per l'occasione in provincia di Pisa sono state organizzate due cerimonie: la prima si è svolta ieri, 9 aprile, a Terricciola, in località La Rosa, dove è stata deposta una corona di alloro sul monumento eretto in onore agli otto uomini del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza trucidati dai nazisti tra il 22 e il 23 giugno 1944; questa mattina, alle 11, una corona d’alloro è invece stata deposta presso la lapide ai caduti della Polizia di Stato a Pisa, all’interno del piazzale della Caserma 'Mameli'. A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione degli agenti che si sono contraddistinti per particolari meriti.

Ecco chi sono i premiati e le relative motivazioni.

Ispettore capo in quiescenza Pietro Taccogna

Assistente capo in quiescenza Alessandro Pezzente

Assistente capo coordinatore, Tempesti Marco

Encomio solenne conferito dal capo della Polizia con la seguente motivazione: "Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole coraggio nel corso di un servizio di ordine pubblico, in occasione dell’incontro di calcio Pisa-Ascoli, rimanevano feriti a seguito di violenti scontri con un gruppo di ultras". Pisa 27 febbraio 2015.

Commissario capo, dottoressa Adelaide Vigorita

Encomio conferito dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo coordinava un’indagine di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di un decreto di espulsione a carico di un cittadino di etnia kossovara responsabile di apologia di terrorismo ed istigazione all’odio razziale". Brescia Vicenza Pristina (Kossovo) 1 dicembre 2015.

Encomio conferito dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Evidenziando brillanti capacità professionali ed acume investigativo coordinava una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia i componenti di una cellula terroristica di matrice islamica impiantata in Italia e in Albania". Torino 25 marzo 2015.

Assistente capo coordinatore, Caracciolo Edmondo

Encomio conferito dal capo della olizia con la seguente motivazione: "Evidenziando capacità professionali e coraggio nel corso di un servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Pisa-Ascoli, evitava che le opposte tifoserie, responsabile del lancio di svariati oggetti contundenti e bombe carta contro le Forze dell’ordine entrassero in contatto contenendo la furia degli ultras più esagitati". Pisa 27 febbraio 2015.

Vicequestore aggiunto, dottoressa Rita Sverdigliozzi

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Per l’impegno profuso nel dirigere un’indagine di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia due soggetti responsabili di altrettante rapine aggravate dall’uso delle armi, ai danni di esercizi commerciali". Pisa 30 ottobre 2015.

Vicecommissario Stefano Caraceni

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Dando prova di capacità professionali, si distingueva in una attività investigativa che si concludeva con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di undici persone esponenti dell’area anarchica, responsabili di danneggiamento e deturpamento, nonché di travisamento ed accensioni pericolose durante una manifestazione pubblica". Pisa 10 marzo 2015.

Sovrintendente capo Alfonso Noto e assistente capo Vito Fidanza

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Con impegno espletava un servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Pisa-Ascoli evitando che le opposte tifoserie responsabili del lancio di svariati oggetti contundenti e bombe carta contro le Forze dell’Ordine entrassero in contatto e contenendo la furia degli ultras più esagitati". Pisa 27 febbraio 2015

Sovrintendente Loredana Ricadona

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Dando prova di intuito investigativo e capacità professionale, partecipava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo per frode informatica". Livorno 20 gennaio 2016.

Vicesovrintendente Dalia Gambini

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Dando prova di capacità professionali, dirigeva una attività investigativa che consentiva di assicurare alla giustizia l’autore di una violenza sessuale". Pisa 13 novembre 2014.

Assistente capo Antonio Cimino

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "In servizio presso l’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, con apprezzabili capacità operative svolgeva un intervento di polizia giudiziaria che conduceva all’arresto di tre cittadini dell’est europeo per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale". Cascina 16 maggio 2014

Assistente capo Cerretti Diego

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Per la abilità professionale dimostrata nell’espletare un intervento di polizia giudiziaria conclusosi con l’arresto di tre individui, responsabili, in concorso tra di loro, di furto aggravato e ricettazione". Pisa, 26 settembre 2013.

Assistente capo Federico Federici

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Con intuito investigativo e capacità professionale, partecipava ad

una attività investigativa che consentiva di assicurare alla giustizia gli autori di una rapina ad un portavalori, durante la quale era anche stato ucciso un ignaro automobilista". Pontedera 10 aprile 2014.

Agente Marco Marinsalda

Lode conferita dal capo della polizia con la seguente motivazione: "Dando prova di determinazione operativa e capacità professionale, si distingueva in un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino straniero, responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni ai danni di un giovane e resistenza a pubblico ufficiale". Bologna 2 dicembre 2015

Infine sono stati premiati: il dirigente medico in quiescenza, dottor Enrico Batini, con una medaglia di argento di commiato conferita dal Capo della Polizia; l'ispettore superiore Sups in quiescenza, Francesco Russo, con una croce d'argento per anzianità di servizio, conferita dal Capo della Polizia.