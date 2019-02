San Valentino a Cascina: 102 coppie festeggiano il loro traguardo di nozze

Un San Valentino speciale a Cascina con 102 coppie che alla Città del teatro hanno celebrato ieri, 14 febbraio, insieme al sindaco Susanna Ceccardi, i 50 anni e i 60 anni di matrimonio. 83 le coppie che hanno celebrato le nozze d'oro e 19 quelle che hanno celebrato le nozze di diamante, in una cerimonia a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Elena Meini e la consigliera comunale Debora Truglio.

"Le giovani generazioni hanno molto da imparare da voi - ha detto il sindaco nel suo saluto di apertura - che vi siete sposati nel 1959 e nel 1969, quando alla televisione c'erano il Musichiere, Canzonissima e Carosello, dai juke box cantavano Mina e Battisti, il mondo era diviso dalla Guerra Fredda, i telegiornali erano in bianco e nero e c'era, se c'era, un solo telefono per tutta la famiglia. Oggi dopo tanti anni insieme, lasciate quindi che vi ringrazi per la testimonianza che ci date e l'esempio che rappresentate".

Ogni coppia è poi salita sul palco ed ha ricevuto dalle mani del sindaco una rosa rossa e una pergamena in ricordo di questa bella giornata.