Feste quinquennali della Madonna delle Grazie a San Frediano a Settimo

La Parrocchia di San Frediano a Settimo si prepara a festeggiare solennemente dal 2 al 16 Settembre, la Madonna delle Grazie, in occasione della Festa quinquennale. Nella Chiesa di San Frediano a Settimo, si venera l’immagine trecentesca della Madonna in trono col Bambino tra Angeli, nota come Madonna delle Grazie, recentemente assegnata alla scuola di Turino Vanni; la tavola è notevole per “la singolare finezza del disegno, nell’espressione dei volti e nel colorito in confronto con altre opere del tempo”.

Da secoli i fedeli si rivolgono alla Madonna delle Grazie per chiedere favori e intercessione presso Dio; attualmente l’immagine, protetta da una copertura metallica, viene scoperta ogni volta che i parrocchiani abbiano da presentare a Maria casi di difficile soluzione; ed ella non viene mai meno al suo ufficio di madre. Il programma predisposto dal Parroco Don Dario Ghelardi coadiuvato dai membri del consiglio pastorale, è un intenso programma di preghiera, dove vede per la prima settimana la Comunità di Medjugorje dei “Figli del Divino Amore” che svolgerà una missione pastorale visitando gli ammalati e le famiglie del paese.



Particolare attenzione poi verrà posta nelle giornate conclusive dove Sabato 15 alle ore 17.00 la Santa Messa, alla presenza delle autorità, sarà presieduta dal Cardinal Ernest Simoni al termine della quale un enorme Corona del Santo Rosario realizzata in palloncini gonfiati ad elio sarà fatta salire al cielo. Alle ore 21.00 una solenne Processione attraverserà tutto il paese transitando sulla via Tosco Romagnola. Domenica 16 a conclusione dei festeggiamenti, al termine della Santa Messa delle ore 17.00, l’atto di affidamento dei bambini e delle famiglie alla Madonna delle Grazie a cui seguirà il lancio dei palloncini per tutti i bambini.