Festival internazionale del gelato artigianale Sherbeth: vince la pisana De' Coltelli

Nuovo riconoscimento per la gelateria De' Coltelli ed il suo maestro Gianfrancesco Cutelli: l'esercizio pisano si è aggiudicato il premio Sherbeth-Procopio Cutò 2019, nel contesto quindi dell'undicesima edizione del Festival internazionale del gelato artigianale, che si è svolto lo scorso fine settimana a Catania.

A venir premiato è stato il suo cioccolato, che ha conquistato la giuria presieduta da Salvatore Cannavò e composta dalla giornalista Eleonora Cozzella, dalla docente Luisa Torri, dai maestri gelatieri Roberto Lobrano e Ida Di Biaggio e dal 'campione uscente' Fabio Solighetto. Battuti quindi Simona Carmagnola, della gelateria Pavé gelati e granite di Milano con il suo particolare 'Pepe delle Andalimane' (terzo posto) ed il duo Osvaldo Palermo e Alessandro Fracco, delle gelaterie Fior di Panna che si trovano nel milanese con il gusto 'Consistenze' (secondo posto).

"Ho vinto con il gusto cioccolato - ha detto Cutelli - che non è un prodotto toscano, ma io sono di origini siciliane e la Sicilia è la patria del cioccolato in Italia. Sono contentissimo perché lo Sherbeth, secondo me, è la più bella manifestazione sul gelato che ci sia al mondo. Il mio consiglio ai giovani maestri gelatieri è quello di assaggiare tanti gelati. Assaggiare quelli dei colleghi più grandi, dei colleghi più esperti, ma anche di quelli che non conoscono. Solo in questo modo potranno riuscire a formarsi un proprio gusto, un proprio stile, una propria idea di gelato".