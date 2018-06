Festival Internazionale della Robotica, seconda edizione: Pisa è la 'RoboTown'

Pisa diventa 'RoboTown', la città dei robot, grazie alla seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica, ospitato per la seconda edizione dal 27 settembre al 3 ottobre 2018 in città. Dopo l'esordio di successo del 2017 con oltre 10mila presenze, si conferma estesa e rilevante la rete delle istituzioni che hanno confermato il valore e la rilevanza del Festival come elemento chiave per pianificare lo sviluppo territoriale, per aumentarne la notorietà a livello mondiale e per dimostrare come la robotica sia una tecnologia 'amichevole' per l'uomo, tesa a sostenerlo nel lavoro sostituirlo.

In questi giorni si rinnova il protocollo di intesa che unirà: Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa, Università, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, Centro di Ricerca 'E.Piaggio', Centro di Eccellenza Endocas, Irccs Fondazione Stella Maris, Camera di Commercio, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Fondazione Arpa. Confermata la direzione del Festival di Franco Mosca, presidente della Fondazione Arpa e professore emerito di chirurgia generale all’Università di Pisa. Alla direzione artistica è stato riconfermato Renato Raimo, che curerà la regia e condurrà l'evento clou, in programma il 3 ottobre al Teatro Verdi di Pisa, con la partecipazione di Andrea Bocelli.

Sedi

Aumentano le sedi che ospitano gli eventi dell'edizione 2018 del Festival, per rispondere alle esigenze di un programma dove sono più numerose le aree di interesse e che si distribuisce sul territorio, dalla Versilia a Pontedera, lungo la ribattezzata 'Arno Valley'. A Pisa, tra le sedi, si ricordano gli Arsenali Repubblicani, il convento delle Benedettine e il palazzo della Sapienza, la Stazione Leopolda, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, i Navicelli, l'Opera della Primaziale, la Camera di Commercio, il Centro di Ricerca Enel, l'Unione Industriale Pisana, la Domus Mazziniana, le Officine Garibaldi, il Parco San Rossore, la Torre Guelfa della Cittadella, il Museo e il Cantiere delle Navi Antiche, il Centro di Restauro del Legno Bagnato. Con la nuova edizione si aggiungono il Teatro Puccini a Torre del Lago e la Fondazione Piaggio di Pontedera.

Programma

Il programma si sta delineando e comprende già decine di eventi di carattere scientifico, divulgativo, musicale e culturale, per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e variegato, proprio come ampia è la presenza della robotica nella vita quotidiana. Sono previsti eventi sul contributo della robotica in sanità, nella cooperazione umanitaria, nella nautica da diporto, anche per permettere alle persone differentemente abili di affrontare un viaggio in mare in sicurezza, nello sport, nell'industria e nel mercato del lavoro. La riflessione si soffermerà sulle implicazioni etiche, sociali, economiche legate alla sempre più massiccia diffusione della robotica, senza tralasciare aspetti che coinvolgono la 'green economy', il recupero e la conservazione dei beni culturali, la medicina, esplorando anche il ruolo di professioni come quella dell’infermiere nella gestione delle nuove tecnologie.

Ci sarà un cartellone culturale con concerti, spettacoli e un occhio particolare per il cinema, proponendo il nuovo concorso cinematografico 'Pisa Robot Film Festival', rassegna per scoprire quanto sia saldo il legame tra il mondo della celluloide e quello della robotica.

Il programma come detto è in continuo aggiornamento. Ecco alcune date da non dimenticare: 27 settembre inaugurazione al Teatro Verdi; 28 settembre Bright 2018, la Notte dei Ricercatori; 29 settembre (pomeriggio) concerto 'LOLA', nell'aula magna della Sapienza, Università di Pisa (pomeriggio), 'ROBOTopera' al Teatro Puccini di Torre del Lago (sera); 30 settembre concerto con la chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini, presso la Domus Mazziniana; 1 ottobre concerto di strumenti antichi presso la Domus Mazziniana (pomeriggio) 'Totentanz' di Franz Liszt al Camposanto Monumentale del Duomo di Pisa (sera); 2 ottobre opera 'Don Cristobal' alla Gipsoteca di arte antica dell'Università di Pisa; 3 ottobre concerto con Andrea Bocelli e Maria Luigia Borsi al Teatro Verdi di Pisa.

Collaborazioni

Attenzione particolare riservata alla robotica educativa, che permette al Festival di avviare una collaborazione con Internet Festival, in programma dall'11 al 14 ottobre 2018, sempre a Pisa. All'interno dell’Internet Festival, saranno proposti laboratori di robotica educativa pensati per gli studenti delle scuole, dalle elementari alle superiori. Grazie a questa partnership, Internet Festival e Festival Internazionale della Robotica propongono laboratori che vedono protagoniste le nuove generazioni, per facilitare il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e di tutti coloro che vorranno entrare in contatto con la robotica o approfondire la conoscenza delle tecnologie che stanno ridisegnando il futuro dell’educazione e della didattica. A proposito di collaborazioni, da segnare quella con Bright 2018, la Notte dei Ricercatori, che in particolare nella città di Pisa prevede eventi diffusi di divulgazione scientifica, con particolare attenzione per la robotica.