Festival Internazionale della Robotica: Marcello Lippi testimonial

Il ct dell'Italia campione del mondo, mister Marcello Lippi, è il primo testimonial del Festival Internazionale della Robotica 2018, con Pisa che diventerà la 'RoboTown' dal 27 settembre al 3 ottobre.

La seconda edizione della fiera si preannuncia ricca di sorprese, a cominciare dall'estensione dei suoi confini. Non sarà solo Pisa a diventare la città dei robot perché ad essere coinvolte saranno altre bellissime location. Prima tra tutte la Versilia che, il 29 settembre alle 21 nell'ambito del Festival Pucciniano, vedrà aprire il sipario del Gran Teatro All'Aperto Puccini, su 'ROBOTopera', lo spettacolo del Maestro e compositore Girolamo Deraco. Ed è proprio dalla casa natale di Giacomo Puccini che l'attuale commissario tecnico della Cina parla della manifestazione: "Dovunque vado nel mondo mi parlano di Giacomo Puccini, io dico a tutti che sono tuo amico - dice mister Lippi scherzando di fronte alla statua del Maestro - in realtà è già un po' che ci vediamo…".

L'evento clou e conclusivo, il 3 ottobre, sarà al Teatro Verdi di Pisa col tenore di fama internazionale Andrea Bocelli. "In qualità di direttore artistico del Festival - interviene l'attore Renato Raimo - mi è stato affidato anche il compito della creatività e della regia degli spot promozionali che vedranno, tra gli altri, la partecipazione di due testimonial importantissimi quali Marcello Lippi e Andrea Bocelli. Al momento abbiamo terminato lo spot del mister a cui vanno i miei complimenti per la disinvoltura mostrata davanti alla macchina da presa. Mister Lippi ha confermato, anche in questa circostanza, un grande carisma e, in pochissimi ciak, si è mostrato perfettamente a suo agio nella cornice della sua amata Versilia. Per me è stato un onore dirigerlo".

