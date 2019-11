Il Festival Sete Sóis Sete Luas invitato al Quirinale da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale lo scorso 12 novembre il Festival Sete Sóis Sete Luas rappresentato dal direttore Marco Abbondanza, in occasione del pranzo di Stato in onore del presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa. Al pranzo di Stato erano presenti anche la presidente del Senato, Casellati, il primo ministro Conte e i ministri Lamorgese e Gualtieri, oltre ad importanti personalità, quali la professoressa Maria José de Lancastre (moglie del grande scrittore Antonio Tabucchi), gli amministratori delegati di Enel e Ferrovie, la direttrice della Agenzia Spaziale Portoghese, l’ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede.

Il Festival Sete Sóis Sete Luas dal 2009 gestisce a Pontedera, in collaborazione con il Comune, lo spazio del Centrum Sete Sóis Sete Luas, dedicato alla diffusione delle culture del Mediterraneo e del mondo lusofono, visitato ufficialmente nello scorso mese di luglio dal presidente della Repubblica di Capo Verde, Jorge Carlos Fonseca, in occasione dell’anniversario dei festeggiamenti per i 10 anni del Centrum di Pontedera. Nel mondo esistono oggi ben 9 Centrum Sete Sóis Sete Luas: due in Portogallo, uno in Francia, cinque a Capo Verde e uno a Pontedera.