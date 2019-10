Calcinaia: la fibra ottica raggiunge il 95% dei cittadini

Arrivata ormai a risoluzione pressoché definitiva la questione fibra ottica sul territorio comunale di Calcinaia. A fine settembre sono stati infatti coperti da fibra altri due armadi situati nel centro del paese, precisamente l’armadio n. 3 e l’armadio n. 4. Questo significa che dei 26 armadi presenti sul territorio comunale, 25 risultano raggiunti dalla fibra ottica, servendo oltre il 95% della popolazione. Complessivamente Tim ha investito circa 400mila euro per dotare il comune di Calcinaia di una nuova rete in fibra ottica che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. Per la stragrande maggioranza dei cittadini di Calcinaia e Fornacette è quindi già possibile attivare il servizio.

"Al momento - fanno sapere dall'amministrazione comunale - solo l’armadio n. 2 che copre alcune strade centrali di Calcinaia come via XX Settembre, via Garibaldi e via Ricasoli e che pur essendo già cablato non può essere attivato sempre a causa di disposizioni nazionali che lo individuano come area bianca. L’amministrazione in costante contatto con gli operatori sta cercando di ovviare al problema per fare in modo che il 100% del territorio comunale sia servito dalla banda ultralarga".