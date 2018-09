Pontedera, cresce la fibra ottica: più territorio coperto e 200 Megabit al secondo

Pontedera completa la copertura dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica. Con la tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) la connessione superveloce arriva fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. Gli ultimi interventi infrastrutturali riguardanti il completamento della rete sono stati illustrati oggi, 19 settembre, in Comune dal sindaco Simone Millozzi e da Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations TIM Toscana Ovest.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare ora la quasi totalità del territorio, per una copertura complessiva pari a 10mila unità immobiliari, realizzata grazie alla posa di oltre 25 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 59 armadi stradali alle centrali di Pontedera Nord, Pontedera Sud, Gello e La Rotta. Il completamento a Pontedera dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di TIM, pari complessivamente ad oltre 900mila euro.

La nuova rete in fibra consente la predisposizione di servizi digitali che caratterizzano la 'città intelligente', come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi.

Il sindaco Simone Millozzi si è detto soddisfatto di questa collaborazione con TIM che porta la banda ultralarga nel comune di Pontedera: "E' per noi una grande soddisfazione vedere il completamento nell’intero territorio comunale dei servizi a banda ultralarga di TIM, in particolare come volano per lo sviluppo complessivo di un’area dalla storica vocazione imprenditoriale. Pontedera tutta si arricchisce in tal modo di una nuova potente infrastruttura, che amplia l’offerta dei servizi a disposizione delle nostre aziende e dei nostri concittadini".

"Questa moderna rete - ha aggiunto Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations TIM Toscana Ovest - consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell’infomobilità e in quello della sicurezza. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM e alla fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale".