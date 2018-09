Bimbo con due padri: il Tribunale di Pisa autorizza la trascrizione dell'atto di nascita

Anche il Tribunale di Pisa ha accolto la trascrizione dell'atto di nascita straniero di un bambino con due padri, così come aveva fatto quello di Livorno lo scorso febbraio. A darne notizia la Rete Lenford-Avvocatura per i diritti Lgbti.

Il bambino è nato nel 2010 negli Stati Uniti e sul suo atto di nascita, regolarmente trascritto nel comune di residenza, risultava il nome del solo padre biologico. In seguito i genitori avevano ottenuto dall'autorità americana la rettifica dei documenti anagrafici del figlio, cittadino americano per nascita, così che risultassero i nomi di entrambi i padri. Quindi avevano chiesto al comune di Pisa la modifica dell'atto originariamente trascritto, con l'aggiunta del secondo genitore. Il comune si era però rifiutato. La coppia si è quindi rivolta all'avvocato Susanna Lollini, una dei legali di Rete Lenford-Avvocatura per i diritti Lgbti e del gruppo legale di Famiglie Arcobaleno, per chiedere al tribunale competente la rettifica.

Il Tribunale di Pisa, ritenendo che lo status di figlio sia determinato dalla legge di nascita del bambino, cioè quella degli Stati Uniti, ha confermato il principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 19599/2016 e n. 14878/2017, per cui non vi è contrarietà all'ordine pubblico nella trascrizione del nuovo atto di nascita con due padri.